VEDANO OLONA – Nei giorni scorsi la vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia, Francesca Brianza, ha visitato la sede di Vedano Olona della Bci Polyrethane Europe, azienda chimica, leader nella produzione di materie plastiche a base di poliuretano.

La nascita della filiale di Vedano Olona, risale al 2015 quando l’allora Polysystem Srl, viene acquisita dalla Bci Holding. Da allora, ricorda Brianza, “l’azienda è cresciuta e si è trasformata lasciando inalterate, però, l’abnegazione e la passione dei suoi dipendenti. Ad oggi realtà come queste sono da considerarsi simbolo della laboriosità del nostro territorio e della tenacia dei nostri imprenditori capaci, nonostante le difficoltà, di reinventarsi perseguendo ricerca e innovazione in un ottica di strategica vicinanza geografica ai propri clienti”.

(foto: Francesca Brianza durante la visita alla Bci di Vedano Olona)

28102022

