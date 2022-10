x x

SARONNO – Nuova vittoria per gli Amaretti che, in questa quarta giornata di campionato, riescono ad imporsi sul Vero Volley Monza con un punteggio di 3-1 (25-21, 20-25, 25-19, 25-18).

Nella serata di oggi, sabato 29 ottobre, i Saronnesi (forti dell’ultima vittoria contro il Crema) sono riusciti ad avere la meglio sui Monzesi al Pala Dozio, nonostante la squadra abbia dovuto far fronte all’assenza di due giocatori titolari.

Inizialmente la partita è stata giocata senza particolari problemi dai ragazzi della Pallavolo Saronno che si sono conquistati il primo set. Il secondo set si è aperto con un calo del Saronno, dovuto probabilmente alla mancanza di concentrazione che ha permesso agli avversari di distaccarsi e di portare a casa il set, pareggiando. Nel terzo e nel quarto set gli Amaretti sono stati in grado di riprendersi e di giocare normalmente, riuscendo a rispettare la fase di cambio palla e a contrastare l’attacco del Monza, conseguendo la terza vittoria del campionato.

Per questo incontro, la formazione della squadra saronnese è stata rimaneggiata dagli allenatori Chiofalo e Codarri, a causa dell’infortunio alla caviglia di Falanga e all’assenza di Buratti, cose che hanno permesso l’esordio, positivo, del giovane Marnoni.

Qui i tabellini della partita: Fontana 14, Cafulli 6, Olivati 8, Fumero 11, Marnoni 7, Gaggini 17, Gallo 1, Calò, Falanga. Liberi: Guglielmo, Guaragna.

“E’ stata una partita tranquilla, giostrata per come avevamo progettato” queste le parole del coach Luca Chiofalo a fine match.

Con questa nuova vittoria la Pallavolo Saronno si aggiudica il terzo posto nella classifica del girone B, alla cui testa troviamo il Malnate, unica squadra contro cui i saronnesi hanno subito una sconfitta.

(foto d’archivio)

