ROVELLASCA/CESATE – Nona giornata in Prima categoria, nel girone A vince la Pro Azzurra Mozzate per 0-1 contro il Luino, pareggiano il Tradate con il Valceresio 0-0 e la Salus Turate contro la Victoria 2-2. In classifica guida il Gallarate con 22 punti, seguito da Laveno Mombello e Olimpia Tresiana a 19, Pro Azzurra Mozzate e sommese a 17, lUnion Villa a 14, il Tradate a 10 con Lonate Ceppino e Valceresio, il Turate penultimo con 4 punti seguito solo dal Luino.

Nel girone B ancora vincente il Rovellasca, 0-3 contro il Lario calcio con gol di Tallarita, Di Muro e d’Agostino; l’S.c. United invece viene sconfitto 0-2 dal Cantù. Il Ceriano Laghetto gioco alle 17.00 invece. In classifica guida pari Ardita e Bovisio Masciago a 21, poi Rovellasca e Luisago a 16, S.C. United a 14.

30102022