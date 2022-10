x x

UBOLDO – Partita combattuta e importante per le sorti della classifica quella giocata ad Uboldo tra Pro Juventute e Cogliatese in quest’ultima domenica di un insolito caldo ottobre

I padroni di gara partono fortissimo e dopo neanche un minuto dal fischio d’inizio del direttore di gara Di Toro della sezione di Varese, si portano in vantaggio con la rete di Colombo.

Pro juve che, forse presa dall’entusiasmo del goal arrivato subito dopo l’avvio di gara, si complica la vita con l’espulsione di Pittalis a seguito di un brutto fallo nella propria area di rigore. L’arbitro dunque, dopo aver estratto il cartellino rosso, indica il dischetto dove, al minuto 8 del primo tempo, si piazza Beretta che, concretizzando il rigore, porta il risultato in pareggio. Pari parziale che resta invariato fino ai primi minuti del secondo tempo regolamentare in cui Colombo segna una gran rete che porta alla vittoria per 2-1 i padroni di casa.

Pro Juventute che dunque, nonostante abbia giocato con un uomo in meno per più di 80 minuti, grazie alla doppietta di Colombo riesce a portare a casa dopo ben 6 partite dall’ultima volta 3 punti importantissimi con i quali raggiunge in classifica proprio la sconfitta Cogliatese a 9 punti la quale viene scavalcata a sua volta dall’Ardor, dall’Oratorio Lainate e dall’Oratorio San Francesco.

Aldo Falgares

ASD PRO JUVENTUTE – ASD COGLIATESE 2-1

Asd PRO JUVENTUTE: Camillo, Soldi, Pittalis, Ceriani M, Geron, Reda M, Morelli (1′ st Anafllouss)(41′ st Gallo), Venegoni (45+3′ st Panaia), Colombo (28′ st Meloni), Flores, Regalati. A disposizione: Caruana, Giordano, Spagnuolo, Reda S. All: Casati.

Asd COGLIATESE: Salvadore, Basilico (19′ st Saleri), Rose (37′ st Ventrella), Balestrini (44′ st Avella), Pastore, Vhiari, Elli (14′ st Pascale), Ferrario, Beretta, Cimnaghi, Zampieri (37′ st Cattaneo). A disposizione: Ortolan, Forliano, Quici, Manno. All: Celano.

Marcatori: Colombo (p) 1′ pt, Beretta (c) 8′ pt, Colombo (p) 10′ st.