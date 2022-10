Calcio 2′ cat. X, Cistellum non si ferma più! Vittoria contro Nuova Abbiate

x x

CISLAGO- Nella 9′ giornata del Campionato di Seconda Categoria, nel Girone X, il Cistellum ospita, in uno scontro diretto tra pretendenti alla promozione in Prima Categoria, il Nuova Abbiate, in una partita molto combattuta, ricca di emozioni, vinta dalla squadra di casa per 2 a 1.

Nel primo tempo il Cistellum parte alla grande, infatti, al 4′ gran duetto tra Lobianco e Costanzo e quest’ultimo si inventa un fantastico tiro al volo che si insacca in rete e fa 1 a 0 per i viola. Arriva, però, anche la risposta del Nuova Abbiate e al 9′ la difesa di casa pasticcia e ne approfitta Ceriani che davanti a D’Auria non sbaglia e pareggia i conti. Al 34′ la squadra ospite arriva ad un passo dal vantaggio, ma D’Auria fa un miracolo salvando un goal già fatto da parte di Fedele. Dopo 6 minuti è il Cistellum a sfiorare la rete con la traversa colpita da Rimoldi su punizione.

Nel secondo tempo bastano 2 minuti di gioco alla la squadra di Mister Giussani per passare nuovamente avanti con un gran goal di cattiveria di Simone che, dopo aver recuperato palla la porta fino a fuori area e calcia forte, segnando il 2 a 1 sul tabellino del match. Dopo il goal le squadre rallentano i ritmi, infatti ci sono poche grandi occasioni da rete fino a fine partita. Da menzionare un ottimo intervento nuovamente di D’Auria al 58′ sempre su Fedele. Il Nuova Abbiate prova fino all’ultimo a trovare la rete del pari, ma la gara termina con la vittoria del Cistellum per 2 a 1.



Grazie a questa vittoria contro una diretta concorrente alla promozione, il Cistellum rimane sulla scia del Gorla Minore capolista, rimanendo a soli 3 punti da loro in seconda posizione. Il Nuova Abbiate perde lo scontro diretto rimanendo fermo a 19 punti e vedendosi staccare proprio dal Cistellum.

La squadra di Mister Giussani non si ferma più continuando a portare a casa ottimi risultati e soprattutto giocando molto bene. Proprio per questo il presidente del Cistellum Mirko Mantegazza ha pronunciato queste parole: “Sono orgoglioso di questi ragazzi, perché stanno dimostrando l’attaccamento alla maglia del Cistellum più di ogni altra cosa. Dobbiamo continuare così, perché il campionato è ancora lungo”.

Cistellum-Nuova Abbiate 2-1

CISTELLUM: D’Auria, Roma (43′ s.t. Sapienza), Bonfrate, Moiana, Simone, Fusetti (6′ s.t. Caruggi), Cozzi (30′ s.t. Hati), Costanzo (49′ s.t. Morosi), Lobianco, Rimoldi, Marazzi (37′ s.t. Pusceddu). A disp: Naccari, Jaouhar, Colombo, Montan.

All. Giussani.

NUOVA ABBIATE: Teseo, Maso, Napolitano, Shala, Cipollaro L., Budelli, Budelli (46′ s.t. Sala), Fedele, Mastromarino (30′ s.t. Pasci), Izzo (1′ s.t. Manuzzato), Terzi, Ceriani (37′ s.t. Cipollaro F.). A disp: Mantegazza, Greco, Rudi, Coppola, Macchi.

All. Gilardengo.