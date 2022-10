x x

SOLARO – “Si sono dimostrati superiori a noi” commenta Simone Broccanello, mister dell’Universal Solaro a margine della sconfitta 0-2 contro il Saronno. “Hanno diversi obbiettivi di campionato” dice e aggiunge che l’obbettivo del Solaro è di fare i playoff e che quindi è soddisfatto di queste prime nove gare di campionato. “Il campionato è ancora apertissimo” aggiunge il mister che guarda già ai futuri impegni.

“Siamo rimasti in 10” e questo ha inciso molto, oltre a un rigore reclamato dal Solaro che non è stato dato.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match e l’intervista all’allenatore dell’Fbc Saronno, Danilo Tricarico.

