Ieri a Saronno: commerciante rapinata,. non passa il bus, bimbi a piedi. Caro bollette protesta in piazza

SARONNO – Non passa il bus, i bambini in “gita” scolastica devono andare a piedi: è successo a Saronno.

Damiano Marangoni ed il gruppo di Strade pulite in azione in via Varese a Saronno: “Ottimo lavoro ieri pomeriggio a Saronno. I sei pionieri volontari, nella prima uscita in città si sono occupati della zona intorno alle Poste di via Varese, parcheggio compreso” fa sapere Damiano , che da tempo si occupa di ripulire aree pubbliche nel Varesotto; un’attività da volontario spesso affiancata da cittadini che si rendono disponibili per dare una mano, come a Saronno.

Insolito incidente oggi alle 8.40 ad Uboldo: all’incrocio fra via Tognoni e via Cerro si sono scontrati un motociclo ed uno scooter elettrico. A restare contusi i conducenti dei due mezzi. Sulla moto, una Suzuki, c’era un cinquantenne mentre sul monopattino una ragazza 19enne.

“Nei mesi di settembre e ottobre il Comune di Saronno ha provveduto a verificare il funzionamento degli impianti di riscaldamento di competenza, compiendo prima una verifica sui quadri elettrici delle centrali termiche e, nelle ultime settimane, effettuando prove di accensione degli impianti, così da verificarne il corretto funzionamento per tempo ed evitare spiacevoli disagi in corrispondenza di condizioni meteo più rigide”. Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale in merito al tema del riscaldamento delle scuole al centro di una nota di Azione e di diverse proteste sui social per la scelta del comune di non emettere ordinanze per spostare l’accenzione dei riscaldamenti nelle abitazioni private.

