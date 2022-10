x x

CERIANO LAGHETTO – La biblioteca civica “Cesare Parazzini” di Ceriano Laghetto presenta “Le maschere di Halloween”, “indossa la tua maschera più paurosa e vinci il premio finale!” è il suggerimento dei responsabili dell’ente bibliotecario.

Prevista “una merenda e tantissime attività spaventose!” L’appuntamento è fissato lunedì 31 ottobre alle 15.30 in biblioteca. Possono partecipare tutti i bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni. Per informazioni ed anche per prenotazioni il numero di telefono di riferimento è 0296661347 e l’indirizzo email è [email protected] La biblioteca di Ceriano ha sede in piazza Armando Diaz.

(foto archivio: Halloween celebrato nella zona del Saronnese. Ormai è diventata una tradizione)

30102022