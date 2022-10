x x

CERRO MAGGIORE – Intervento anche della ambulanze della zona per il movimentato episodio avvenuto in via Carso nella vicina Cerro Maggiore, una rissa che ha coinvolto numerose persone, a quanto pare fra vicini di casa, e per cause ancora da chiarire. Otto i cittadini che hanno poi avuto bisogno di cure mediche, due ragazzi di 25 anni, due uomini di 35 anni, uno di 36, uno di 37, uno di 38 anni ed una donna di 29 anni. Sul posto oltre a varie pattuglie dei carabinieri, con i militari intenti a riportare la calma, sono arrivate anche quattro autolettighe: quella della Croce azzurra di Rovellasca, una del Sos Mozzate, una della Croce rossa di Busto ed una della Croce viola. Il fatto è accaduto alle 13.

I feriti, nessuno è apparso in gravi condizioni, sono stati poi medicati negli ospedali di Saronno, Legnano e Busto Arsizio.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno)

