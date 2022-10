x x

SARONNO- La bellissima Zeudi Di Palma, vincitrice del concorso di Miss Italia 2021, ha fatto tappa ieri pomeriggio a Saronno nella gioielleria Temporo Galantiin via San Cristoforo.

E’ infatti in corso un tour nazionale della splendida miss come testimonial del marchio Miluna che ha scelto anche la città degli amaretti per portare il fascino e l’entusiasmo della più bella d’Italia.

“Sono stata eletta nella notte fra il 13 e il 14 febbraio a Venezia- racconta Zeudi- e dire che è stata un’emozione sarebbe riduttivo, è stato più un intero cocktail di emozioni. Miss Italia è un concorso che non valuta solo la bellezza, ma richiede anche una selezione di stampo culturale, con test nelle varie branche del sapere e una rigida selezione: non mi sarei mai aspettata di vincere contro più i 12mila candidate”.

Ha poi raccontato qualche piccolo tratto della propria storia personale: “Vengo dalla periferia di Napoli, da Scampia, e per una ragazza cresciuta in periferia giocando a calcio e suonando vari strumenti musicali è stato un cambiamento radicale nella mia vita. Poi la partecipazione a Big Show con Enrico Papi, la collaborazione con Luca Tommassi che è il coreografo ad esempio di Katy Perry… insomma, ho dovuto imparare a coniugare questa grande e soddisfacente responsabilità con l’essere la stessa Zeudi di sempre: la studentessa al terzo anno di sociologia e la ragazza che tutti i miei cari considerano semplice e spontanea”.

E per il futuro? “Non sappiamo ancora quando ci sarà la nuova elezione ma certo mi piacerebbe molto continuare in questo mondo magari con ritmi un po’ diversi in modo da raccordare meglio il tempo per i miei studi univerrsitari”.

Grande emozione per i saronnesi che si sono ritrovati con la possibilità di scattare foto e selfie con la miss, avere un suo autografo e soddisfare qualche curiosità sulla sua elezione. Il pomeriggio si è concluso con un momento conviviale.

(foto a cura di Diego Melis)

