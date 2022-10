x x

CASTELLANZA – Alle 4 della scorsa notte sulla autostrada A8 Milano-Varese tra le uscite di Castellanza e Busto Arsizio. Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontate, nell’impatto uno dei veicoli si è ribaltato sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio e Gallarate con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali. Gli operatori dei pompieri hanno messo in sicurezza le vetture e collaborato con il personale personale sanitario per soccorrere i feriti.

Sei persone hanno avuto bisogno di cure mediche, nessuno è apparso in gravi condizioni: si tratta di una ragazza di 16 anni, un ragazzo di 19 anni, una giovane di 27 anni ed un uomo di 35 anni, una donna di 40 anni ed un uomo di 58 anni. E’ intervenuta anche la polizia stradale, l’automedica e due ambulanze della Croce rossa.

(foto: la scena del sinistro stradale in A8)

