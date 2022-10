x x

CARONNO PERTUSELLA – Coppia al pronto soccorso dell’ospedale, i ladri svaligiano la casa: è successo nella centrale via Dante a Caronno Pertusella, lo scorso fine settimana. A riferire della disavventura è stata, sui social, proprio la coppia che ha subito il furto e che adesso sono alla ricerca di eventuali testimoni.

Il fatto si è verificato lo scorso fine settimana: i due si sono dovuti recare al pronto soccorso per una urgenza, ed al ritorno – era già buio – hanno scoperto che qualcuno era entrato nell’abitazione, passando da una finestra. Non hanno potuto fare altro che prendere atto dell’accaduto e presentare una denuncia contro ignoti; da quantificare l’entità della refurtiva.

