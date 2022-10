x x

SARONNO – “Cari amici, di questo ennesimo fatto criminale commesso in piazza De Gasperi, lo avevo saputo la sera stessa in quanto la vittima in questione è amica di famiglia. Sono stato zitto per il rispetto che ho nei confronti delle forze dell’ordine che stanno eseguendo lle indagini. Ora aspetto il prossimo crimine con la consapevolezza di avere intorno a me, persone non all’altezza di poter affrontare il problema sicurezza nella città in cui vivo!” Così Paolo Bocedi in relazione alla rapina avvenuta a metà mese ai danni di una commerciante del centro. Già in passato Bocedi era stato molto critico nei confronti delle misure prese dall’Amministrazione comunale, civici-Pd, sul tema della sicurezza.

Il saronnese Bocedi è presidente nazionale dell’associazione anti-racket Sos Italia libera; ed in città è membro della commissione comunale per la sicurezza.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: forze dell’ordine in piazza De Gasperi)

31102022