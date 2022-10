x x

COGLIATE – Oggi per Halloween, un “Percorso da paura” nel bosco per i bambini: l’iniziativa si tiene dalle 18.30 alle 21.30, con la presenza di ben 64 figuranti e 27 accompagnatori di chi vorrà partecipare a questo evento. L’appuntamento è all’ingresso del Parco Groane in via De Gasperi a Cogliate; non è necessaria la prenotazione. La durata del percorso è di circa venti minuti. Una manifestazione che si tiene a cura dei volontari locali dell’associazione Elena e i cavalli onlus.

L’occhio del libro stregato vedrà tutti i bambini che parteciperano al percorso mostruoso. I loro nomi saranno registrati e alla fine del percorso, i bambini coraggiosi catalogati nel libro riceveranno un simpatico omaggio dalle due streghe buone, Sibilla e Lumilla. Buon viaggio.

(foto: alcuni dei figuranti che attenderanno i visitatori nel bosco)

