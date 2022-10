x x

SARONNO – Appuntamento questa sera dalle 20.30 alle 23.30 per una festa spaventosa sul ghiaccio: “Halloween on ice”. È l’evento organizzato al Palaghiaccio di via Piave 1 che quest’anno, con l’apertura anticipata, ha visto la partecipazione di moltissimi utenti.

Si tratta di una festa in maschera, ma anche di un divertente concorso: non mancheranno, infatti, le premiazioni per la maschera più paurosa della serata. Il costo del biglietto di ingresso è di 6 euro, con noleggio dei pattini in omaggio.

L’impianto gestito da Saronno Servizi ha aperto anticipatamente quest’anno, conquistando subito l’utenza cittadina: in moltissimi hanno iniziato a frequentare l’impianto, sopratutto nei weekend. A gonfie vele anche i corsi proposti, che contano un’ottantina di iscritti, senza contare il gruppo hockey Ice Gobling e il gruppo di pattinaggio di figura Ice emotions.

(foto d’archivio: un precedente evento in maschera al Palaghiaccio, in occasione di Carnevale)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn