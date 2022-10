x x

SARONNO – Halloween a Saronno e circondario, molti gli eventi anche in zona mentre non mancano i bimbi che, porta a porta e con maschere “mostruose”, stanno già facendo la raccolta di caramelle e dolci suonando ai campanelli delle case, come da tradizione a stelle e strisce.

Al palaghiaccio di via Piave a Saronno “dolcetto o scherzetto on ice”, con i pattini sulla pista di ghiaccio.

Allo spaccio Lazzaroni di via Goriza ci sono i dolci “made in Saronno” a tema Halloween, così come in molte pasticcerie e panifici cittadini.

A Cogliate il “Percorso da paura” nel bosco, sino alle 21.

Mentre sempre a Cogliate ci sono anche le vetrine tematiche.

A Ceriano Laghetto le “maschere di Halloween”, nel tardo pomeriggio.

A Limbiate mercatino e festa sino a tarda ora.

Festa anche a Castiglione Olona nel Castello di Monteruzzo.

Poste italiane dedica alla Festa di Halloween una colorata cartolina a tema, imperdibile per tutti gli appassionati e collezionisti del settore e disponibile al prezzo di 0,90 euro nei dieci Spazio filatelia del territorio (Roma, Milano, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Firenze e Napoli) e negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Varese – Varese 1 (via del Cairo, 21), Varese V.R. (viale Milano, 11), Busto Arsizio (via Mazzini, 9), Gallarate (via Vespucci, 9) e Saronno (via Varese, 130).

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

31102022