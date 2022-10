x x

SARONNO – Traffico rallentato e code alla periferia est di Saronno nel tardo pomeriggio odierno per un incidente stradale avvenuto alle 19.05 in via Miola non lontano dalla intersezione con via Frua, all’ingresso di Cassina Ferrara: un 17enne che era alla guida di un motorino è caduto dal proprio mezzo ed ha riportato contusioni varie.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia cittadina, l’automedica e l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca. Il ferito non risulta in pericolo di vita, da chiarire le cause dell’accaduto, al riguardo i militari dell’Arma stanno compiendo i rilievi del sinistro.

(seguono aggiornamenti)

(foto archivio: l’area dove si è verificato l’incidente in via Miola a Saronno, vicino alla intersezione con via Bergamo)

31102022