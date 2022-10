x x

ORIGGIO – Non è, purtroppo, una novità ma è successo anche a Origgio: il riferimento va al furto di fiori sulle tombe del cimitero. Se ne parla in questi giorni sui social, con riferimento anche ad un caso avvenuto appunto al campo santo di Origgio. In questo caso non sono stati rubati fiori naturali ma artificiali, quasi un’opera d’arte realizzata da una cittadina che poi aveva lasciato questo grazioso mazzetto sulla tomba di una persona cara. Con la brutta sorpresa, ieri, di scoprire che qualcuno li aveva portati via.

I furti nelle aree cimiteriali sono diventati sempre più frequenti ed alcuni comuni hanno esteso anche alle zone dei cimiteri la videosorveglianza cittadina.

(foto archivio)

31102022