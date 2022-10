x x

GALLARATE – Oggi, 31 ottobre, alle 20.30 a Gallarate in corso Sempione per cause da accertarsi due autovetture si sono scontrate, nell’impatto uno dei veicoli, una Fiat Panda, si è ribaltato sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Busto/Gallarate con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Ad avere bisogno di cure mediche tre persone, tutti uomini, di 42, 52 e 53 anni. Sul posto, oltre alla polizia locale, anche automedica ed una ambulanza della Croce rossa gallaratese. I contusi, nessuno ha riportato gravi conseguenze, sono stati medicati in ospedale.

Gli agenti della vigilanza urbana hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità. I mezzi incidentati sono stati rimossi con il carro attrezzi.

(foto: la scena del sinistro avvenuto in serata a Gallarate)

