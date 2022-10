x x

CISLAGO – Quando tre anni fa guardando il programma in televisione a casa hanno deciso di iscriversi e partecipare non si sarebbero mai aspettate di diventare la squadra con più vittorie e più montepremi di Reazione a Catena il quiz preserale di Rai uno condotto da Marco Liorni.

Eppure Elisa Ferrazzano di Cislago, Letizia Bianchini di Venegono Inferiore e Carolina Iadanza di Lonate Ceppino sono riuscite ad eccellere non solo nella regular season, con una serie di successi interrotti solo dalla scelta di una di loro di tornare a casa per seguire le lezioni dell’università ma anche nel del torneo dei campioni che hanno vinto domenica 30 ottobre.

I numeri

Le ragazze hanno stabilito diversi record come riassunto da Marco Liorni più volte in trasmissione. Hanno disputato 23 puntate superando sempre la squadra avversaria (di fatto sono imbattute). Non solo: più di una volta su due, come nella finale, hanno indovinato la parola finale riuscendo a conquistare un montepremi in gettori d’oro di 230 mila euro.

Il commento

Dopo la vittoria ha rilasciato a Fanpage una dichiarazione sostanzialmente i propri ringraziamenti: “Sicuramente siamo molto soddisfatte della vittoria perché ha coronato un percorso che di per sé ci aveva già stupito per come era andato. In più c’è stata tanta emozione nel giocare con squadre fortissime che abbiamo visto in TV durante tutta l’estate e che durante i giorni del torneo più che degli sfidanti sono diventati amici e compagni di avventura. E infine la cosa che ci porteremo dietro maggiormente è il sostegno di tutte le persone che lavorano alla trasmissione, che ci hanno davvero sostenute fino all’ultima puntata e ci hanno fatto sentire parte della loro grande famiglia degli studi Rai di Napoli”

