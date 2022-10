x x

SARONNO – I bimbi si erano preparati i costumi da vampiri, strega e fantasmi e tanti saronnesi avevano preso un po’ di dolcetti ma un inatteso invitato a reso “poco gradevole” per non dire proprio nauseabondo il primo dolcetto o scherzetto del post pandemia.

Già perchè dalle 16 gran parte di Saronno è stata invasa dalla puzza contro cui i residenti lottano da mesi. Un misto di odore di pesce e di spazzatura che ha interessato la zona sud, da via Piave a via Reina, il centro storico compresa piazza Libertà lambendo anche il quartiere Prealpi.

Una situazione che i cittadini, ma anche i commercianti, hanno segnalato con una punta di amarezza e rassegnazione. E’ da maggio infatti che il cattivo odore invade ciclicamente le strade e le case di Saronno e Caronno.

La strada verso la soluzione del problema pare ancora lunga. La Provincia di Varese a metà settembre ha concesso una proroga alla ditta situata in via Grieg in Saronno per la messa a regime degli impianti, proroga che scadrà a fine novembre. Entro questa data, l’azienda dovrà introdurre tutte le migliorie tecniche richieste nonché presentare un Piano di Gestione degli odori ed attivare un monitoraggio olfatto-metrico. L’Arpa sta a sua volta operando periodici controlli territoriali i cui risultati vengono poi comunicati a Provincia di Varese ed ai Comuni di Saronno e Caronno Pertusella mentre ad ATS Insubria è affidato il controllo degli aspetti igienico-sanitari.

Eventuali segnalazioni pervenute in questo periodo di messa a regime degli impianti saranno raccolte ed inoltrate all’ente provinciale per opportuna verifica e valutazione.

(foto archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn