COMASCO – Intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio poco prima delle 15 lungo l’autostrada A9 Saronno-Como all’altezza di Fino Mornasco: un camion ha perso una parte del carico, costituito da un contenitore nel quale c’era soda caustica. Sono dovuti accorrere i pompieri del Nucleo biologico e chimico e durante l’intervento l’autostrada è stata chiusa temporaneamente, proprio all’alltezza di Fino.

Non si registrano feriti, i danni sono limitati al contenitore caduto dal veicolo ed al suo contenuto.

La soda è un reagente utilizzanto in ambito industriale in diverse lavorazioni; è altamente corrosiva e va maneggiato con particolare cautela, ed è pericoloso soprattutto se posto a contatto con l’acqua.

(foto vigili del fuoco Como: un momento dell’intervento dei pompieri sullo svincolo autostradale della A9 a Fino Mornasco)

31102022