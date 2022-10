x x

TURATE – In occasione delle celebrazioni del 4 novembre, “con la preziosa collaborazione del Gruppo Alpini di Turate, è stata allestita una mostra storica dedicata alla Prima guerra mondiale nella sala consigliare del nostro Comune“. Ad annunciare l’evento è l’Amministrazione civica turatese.

La mostra è visitabile tutte le mattine, dalle 10 alle 12.30, fino a domenica 6 novembre. Ingresso libero e gratuito. Il Palazzo municipale di Turate si trova in via Vittorio Emanuele 2.

(foto archivio: un angolo dell’allestimento della mostra sulla Prima guerra mondiale. La mostra si tiene nella sala consigliare del Comune di Turate, in centro al paese, ed andrà avanti sino a domenica 6 novembre)

