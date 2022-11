x x

GERENZANO – A Gerenzano hanno preferito “La notte dei santi” ad Halloween: in oratorio nessuna festa “macabra”. Si è deciso di andare controcorrente e di fare proprio il messaggio della Pastorale giovanile: “Non manchi in ogni nostra famiglia la testimonianza della bellezza della santità. I nostri adolescenti aderiscono alla proposta diocesana di questa sera: un percorso di luce nel cuore di Milano, quest’anno attorno al Duomo, a cura della Pastorale giovanile. Tra cultura, fede e preghiera, i ragazzi saranno guidati da educatori e adulti della Diocesi fino al momento di preghiera in cattedrale con i vescovi”. Questa dunque l’alternativa proprio ai giovani del paese, rispetto alle celebrazioni di Halloween.

Un appello, quello della parrocchia di Gerenzano, al quale in tanti hanno aderito tanti giovani, raggiungendo in gruppo il Duomo di Milano. Il loro motto? Hanno ripreso una frase del vescovo Luca Raimondi: “Siate originali: sappiate andare controcorrente!”

(foto di gruppo per i giovani di Gerenzano in Duomo, ed un momento della preghiera)

