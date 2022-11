x x

SARONNO – Dopo il successo riscosso alla presentazione della monografia dedicata a Bernardino Luini di Cristina Quattrini, torna l’iniziativa promossa da Carlo Mariani “Il Santuario di Saronno nei libri”, il 10 novembre alle 21. Durante l’evento, che si terrà come di consueto all’interno del Santuario saronnese, verrà presentata una trattazione monografica riguardante Giulio Cesare Procaccini, dal titolo “Giulio Cesare Procaccini. Life and Work”, di Hugh Brigstocke (che non sarà presente alla presentazione) e Odette d’Albo.

Durante l’evento, interverranno col fine di presentare l’opera Daniele Cassinelli, storico dell’arte e direttore dei Musei Civici di Varese e Odette d’Albo, co-autrice del libro, storica dell’arte e conservatrice delle collezioni d’arte Credem.

Il volume che verrà presentato nella serata di giovedì prossimo, si tratterà di un catalogo ragionato, scritto in lingua inglese che assomma quasi 200 schede riguardanti dipinti attribuiti a Giulio Cesare Procaccini, con una larga appendice riguardante le opere non ritenute autografe e a quelle perdute, al regesto, alla bibliografia e all’indice dei nomi, sono presenti nella trattazione anche saggi sulla biografia, lo stile e le tecniche artistiche.

La pala di Giulio Cesare Procaccini Madonna col Bambino e i Santi Carlo Borromeo, Ambrogio e Giacomo è custodita nella Sacrestia del Santuario dal 1679, anno in cui, in ottemperanza alla volontà vescovile, il Capitolo la fece spostare dall’Altare dell’Oratorio di S. Giacomo. In sostituzione fu commissionata una copia a Giacinto Santagostino, posta in opera nel 1684.

Durante la serata sarà possibile acquistare il volume a prezzo vantaggioso.

L’ingresso all’evento sarà libero.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn