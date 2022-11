x x

CARONNO PERTUSELLA – Il C omune di Caronno Pertusella aderisce alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Per tutto il periodo di di novembre, mese in cui cade la ricorrenza della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne prevista per il 25 novembre, la facciata del palazzo comunale sarà illuminata di tinte rosse, colore simbolo della campagna.

Si tratta di un’iniziativa a cui l’amministrazione comunale aveva già aderito: già lo scorso anno, infatti, chiunque fosse passato per piazza Aldo Moro avrebbe visto il municipio illuminato di scarlatto. Altre volte, invece, sono state accolte le richieste di altre Onlus, che avevano proposto colori per varie campagne di sensibilizzazione.

