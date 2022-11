x x

Progetto da 270 mila euro

CERIANO LAGHETTO – In itinere anche l’affidamento dell’appalto per la riqualificazione di piazza Diaz, che cambierà volto e diventerà più fruibile per i cittadini. L’obiettivo del progetto da 270.000 euro, è quello di ridare dignità alla piazza centrale del paese, creando uno spazio pedonale dedicato e protetto nella zona nord, vicino all’Arengario, come oasi per l’incontro, la convivialità, la lettura, lasciando la parte sud destinata a parcheggio regolamentato e limitato per le attività commerciali.

“Quello della piazza è un progetto importante che dovrà ridare valore a quello che vuole diventare il salotto di Ceriano, ma soprattutto, una zona protetta di collegamento con l’accesso al Parco Giardinone e al Municipio – spiega il sindaco Roberto Crippa – Ma insieme a questo ci sono altri interventi molto importanti che stanno partendo e che riguarderanno il territorio nei prossimi mesi, finanziati grazie a risorse proprie del Comune e a finanziamenti esterni”.

01112022