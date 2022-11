x x

Sessant’anni di vita per il primo Lions Club nato a Saronno oggi divenuto Lions Club Saronno Host Solidalia, guardandolo da vicino non si direbbe che siano passati tutti questi anni.

Infatti, il testimone passato dai fondatori a quelli che oggi sono i soci più anziani, fino ai giovani di Solidalia che hanno portato linfa vitale al sodalizio, ha fatto sì che lo spirito del servizio, il desiderio di rendere disponibile a chi dalla vita ha avuto meno di quanto era giusto avesse, il surplus avuto da altri, non sia mai scemato, anzi si sia sempre più sviluppato nella ricerca di nuovi service atti a realizzare quanto, di anno in anno, hanno proposto i presidenti che si sono succeduti.

Ci sono service in atto da molti anni, alcuni di questi hanno fatto da strada maestra per altre associazioni di volontariato attivo che sono partite ad organizzarne di analoghi.

Facciamo solo un esempio: il Concerto di Natale. Iniziato nel 1996, ha sempre avuto lo scopo di raccogliere fondi a scopo benefico dando contemporaneamente un servizio alla città. Si è partiti portando a Saronno le partiture di quello che è il concerto di Vienna a Capodanno. Poi, la capacità del Club è stata di farlo evolvere seguendo i tempi.

In questi giorni il Club ha festeggiato i suoi ”primi sessant’anni“ con una splendida serata di apertura del nuovo anno lionistico.

”Lo spirito di servizio del nostro Club – ha dichiarato il presidente Giancarlo Balzaretti – rimane inalterato, anzi si svilupperà in nuove attività che si stanno programmando capaci di dare maggiore visibilità al club non nello spirito di apparire, ma di attrarre persone che vogliono essere la base per lo sviluppo di azioni che concorrano al bene comune delle aree in cui viviamo e operiamo”.

