SARONNO – Quattro macchine da cucine degli anni Settata, qualche vecchio cellulare, una mezza dozzina di batterie e soprattutto tante bottiglie di olio alimentare usato. Sono i rifiuti che ieri mattina sono stati consegnati al Centro Ambientale Mobile allestito nel parcheggio del Municipio in piazza Repubblica.

Si tratta di una vera e propria piattaforma ecologica, nata dalla collaborazione con Amsa ed Econord nell’ambito dell’appalto realizzato dall’Amministrazione dell’ex sindaco Alessandro Fagioli, fortemente voluta dall’allora assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone per aiutare i saronnesi a conferire quei rifiuti che non sono oggetto di raccolta domiciliare.

Effetivamente ieri molti cittadini, soprattutto anziani, si sono presentati con oggetti di piccoli dimensioni che non possono essere conferiti alla raccolta domiciliare e che si dovrebbe portare in piattaforma come alcuni tipi di Raee, i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

