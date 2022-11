x x

SARONNO – Andrea Fisicaro si è spento all’improvviso per un malore lo scorso 20 ottobre. Una notizia che ha lasciato senza parole molte persone che conoscevano il saronnese che aveva vissuto in diversi quartieri in centro, in via Leonardo da Vinci e in zona ospedale.

Anche per la improvvisa dipartita c’è stata la voglia da parte di un amico di dedicargli un ricordo: “Nel momento in cui la sua vita funzionava era una persona migliore di quanti molti di noi siano mai stati e lo dico con fermezza – spiega – quando mio padre era in difficoltà lo ha aiutato, con quello che poteva. L’ha fatto con il suo sudore. Mi ricordo ancora quando veniva alla porta di casa mia a regalare teglie di pizza fatte da lui. Sono arrivati poi i periodi bui in cui ha dovuto affrontare tante difficoltà e ne ha pagato il conto con questa scomparsa così prematura. Ci sono tante persone che hanno puntato il dito contro Andrea fermandosi all’apparenza e alle difficoltà. Sono molto dispiaciuto che una persona così speciale non abbia trovato l’aiuto di cui aveva bisogno. Questa è una sconfitta per l’intera comunità di Saronno.”

“Spero – conclude Andrea – che questo grande dolore per la scomparsa di Andrea possa aprire gli occhi alla gente e ispirare un cambiamento almeno nell’insegnarci come comunità ad aiutarci vicendevolmente. Andrea non era una cattiva persona ma ha avuto dei momenti di grande difficoltà da cui non è riuscito a rialzarsi. Andrea avrebbe meritato qualcosa in più”.

(foto: la Prepositurale chiesa che ha ospitato l’ultimo saluto al saronnese)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn