SARONNO – È aperto sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro il numero per segnalare le anomalie del servizio di Alfa Srl.

La società si occupa della gestione della fognatura e dell’acquedotto sul territorio saronnese e mette a disposizione a tempo pieno, come da contratto con il comune di Saronno, il numero verde 800434431, a cui riceve le segnalazioni di problematiche riferite ai servizi di sua competenza.

Alfa Srl gestisce 4296 i chilometri di rete per l’erogazione d’acqua potabile in provincia di Varese: una rete idrica che la società deve tenere sotto controllo per garantire al meglio un servizio pubblico fondamentale per i cittadini.

(foto d’archivio)

02112022