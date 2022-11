x x

CERIANO LAGHETTO – Strada chiusa e mezzi di pronto intervento e soccorso sanitario al lavoro a Ceriano Laghetto in via Milano per lo scontro tra un’autto e un autobus.

L’impatto è avvenuto intorno alle 15,15 e a dare l’allarme sono stati i passanti che vedendo la vettura con le lamiere piegate e gli airbag scoppiati hanno subito capito la gravità della situazione per il conducente.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Cesate e l’automedica di Garbagnate Milanese. Il personale sanitario inviato da Areu si è occupato di una donna di 58 anni.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Desio che hanno chiuso la strada per permettere le operazioni di soccorso. Al momento non è stata resa nota la dinamica del sinistro. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno collaborato con il personale sanitario.

(seguono aggiornamenti)

