Ceriano Laghetto, Dante: “grazie a tutti per Halloween”

CERIANO LAGHETTO – “Voglio ringraziare tutti i volontari che da Dal Pozzo alla biblioteca fino a Villa Rita, hanno fatto divertire, sorridere, scatenare tantissimi bimbi!” A parlare il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo parlando dei numerosi eventi, pensati per i più piccoli, che hanno caratterizzato la giornata e serata di Halloween in paese.

Prosegue Cattaneo: “Halloween non è una festa che personalmente amo particolarmente, la considero un’americanata; ma i più piccoli si sono divertiti un sacco ed è l’unica cosa che conta”.

(foto: una simpatica immagine di Dante Cattaneo alle celebrazioni per Halloween in paese. Sono state pensate e organizzate per i bambini)

02112022