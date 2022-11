x x

COGLIATE – Grandissimo successo per “Percorso da paura”, l’evento per Halloween nel bosco delle Groane, con ingresso da Cogliate, fra il tardo pomeriggio e la serata dal 31 ottobre guidati dai volontari dell’associazione Elena e i cavalli onlus e da quelli dl altri asssociazioni e sodalizi locali che hanno collaborato. Tantissimi i cittadini, soprattutto famiglie e soprattutto bambini che non hanno voluto mancare l’appuntamento, inoltrandosi nel verde e nel fitto del bosco per fare “strani” incontri.

Dalla “locanda infestata”, alle streghe, al rogo della strega, agli zombie agli sposi pazzi e tanto altro ancora, i 64 figuranti hanno fatto vivere un Halloween davvero speciale a tutti i partecipanti, che hanno raggiunto il numero record di 2.000.

(foto: alcuni dei figuranti impegnati nell’evento)

02112022