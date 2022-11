x x

SARONNO – Auto posteggiate nel mirino in centro a Saronno: fra lunedì e martedì notte ne sono state prese di mira ben sei, sempre con lo stesso copione. Qualcuno ha mandato in frantumi il vetro dei finistreni per rovistare all’interno. E’ sparita qualche monetina, qualche oggetto persdonale, niente di grande valore ma sicuramente i danni msteriali non ono dstati trascurabili.

Ai proprietari non è rimasto altro che prendere atto dell’accaduto e rivolgersi al comando carabinieri per presentare denuncia contro ignoti. In zona ci sono le telecamere della videosorveglianza cittadina, forse le registrazioni potranno rivelarsi utili per risalire alle responsabilità dell’accaduto.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: sopralluogo dei carabinieri)

02112022