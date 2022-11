x x

GORLA MINORE – Auto dei carabinieri coinvolta in un incidente durante un inseguimento. È successo questa mattina poco dopo le 11 a Gorla Minore in via Ambrogio Colombo. Secondo una prima ricostruzione, riportata da L’informazione, un’auto dei carabinieri della Compagnia di Legnano era impegnata in un inseguimento scattato dopo un controllo nelle vicine aree boschive, quando per cause in corso di accertamento si è scontrata con un altro veicolo.

Nell’impatto uno dei due mezzi è finito contro un muro. Immediato è scattato l’allarme in codice rosso e sul posto sono intervenute diverse ambulanze e l’automedica: per velocizzare le operazioni è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

Le persone che hanno richiesto assistenza sono tre: si tratta di una donna di 54 anni e di due uomini di 21 e 52 anni. Per loro ferite valutate in codice giallo con una persona elitrasportata in ospedale al Circolo, mentre gli altri feriti sono stati indirizzati verso l’ospedale di Legnano. Nessuno di loro, almeno dai primi accertamenti, risulta in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti per i rilievi anche i carabinieri della Compagnia di Saronno e le squadre dei vigili del fuoco.

