COGLIATE – Un’azione della polizia provinciale ha portato al sequestro di diverse tonnellate di rifiuti pericolosi da una ditta cogliatese che, dopo un ulteriore intervento congiunto da parte di Arpa e della polizia giudiziaria del dipartimento edilizia e ambiente della Procura di Monza, è risultata priva di autorizzazioni ambientali.

L’azione è stata possibile grazie al sistema Savager di Regione Lombardia-Arpa: con immagini satellitari il sistema è in grado di identificare stoccaggi abusivi di rifiuti pericolosi, soprattutto attività pericolose non autorizzate che potrebbero causare incendi delle sostanze depositati. Questo ha permesso di scovare i rifiuti tenuti abusivamente nel cortile della ditta e avviare i sopralluoghi.

Il titolare è stato denunciato per deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, per la mancanza delle autorizzazioni e per le emissioni di fumi e scarichi in acque reflue; una denuncia che va ad aggiungersi all’indagine già in corso a suo carico circa l’aumento dei quantitativi di rifiuti provenienti da un insediamento commerciale negli scorsi tre anni.

La ditta, che ha ricevuto una sanzione di 20.000 euro, dovrà ora eseguire il giusto iter di autorizzazioni e provvedere allo smaltimento dei rifiuti.

(foto d’archivio)

