LAZZATE – La storia della Lega vista attraverso gli occhi di Cesarino Monti, che fu sindaco e senatore di Lazzate, e di suo figlio Andrea, vicecapogruppo del Carroccio al Pirellone, arriva su Amazon.it, con un libro sia in formato cartaceo che con un e-book in formato kindle, quest’ultimo per cinque giorni scaricabile gratuitamente dalla sezione Kindle store del portale internazionale.

“”Una storia leghista: Trent’anni di buona politica nel feudo di Cesarino” è il titolo del libro che ho scritto per ricordare la storia della Lega, dove tanti militanti si potranno ritrovare, perché patrimonio condiviso da una comunità politica che vanta ancora oggi molte peculiarità. Una storia di buona politica che si intreccia strettamente con una figura ancora molto cara ai miei concittadini, quella di mio padre Cesarino, che fu sindaco e senatore di Lazzate”, commenta Andrea Monti, autore del libro e figlio del politico scomparso nel 2012.

“È questo un modo per conoscere la storia di tutta la Lega, vista e raccontata non soltanto attraverso la sezione di Lazzate, ma grazie alle molte vicende nazionali che si sono intrecciate con la storia della Brianza. Non a caso il libro ha ben tre prefazioni, dei tre segretari federali del Carroccio: una di Umberto Bossi, una di Roberto Maroni e una di Matteo Salvini. Di fatto, racconto la storia della Lega e lo faccio non a caso in un momento in cui tanti pensano di conoscere questo fenomeno e invece c’è ancora molto da scoprire e far conoscere circa cosa sia stata la Lega nei trent’anni”, prosegue Monti. Che ricorda l’operato del padre: “Cesarino è stato uno dei sindaci più amati del territorio della Brianza, al punto che in molti consideravano Lazzate un suo vero e proprio feudo; con questa mia biografia intendo consegnare a tutti, e soprattutto alle giovani leve che si avvicinano al mondo della politica e che non hanno avuto modo di conoscere mio padre, un ricordo indelebile di un’epoca che ha profondamente segnato la storia politica, sia brianzola che nazionale”. “Il libro”, conclude Andrea Monti, “non è nuovo, in quanto nel 2018 ne ho stampato molte copie che ho distribuito gratuitamente; la novità è che adesso sbarca su un canale importante come Amazon, ampliando ulteriormente la platea di lettori, per i quali potrà essere fonte di riflessione e magari anche di ispirazione”.

