SARONNO – “Adesso abbiamo un manto erboso per cui Fbc possa dare il meglio“. Sono le parole dell’assessore allo Sport Gabriele Musarò a latere della conferenza che si è tenuta mercoledì 2 novembre in Municipio.

Dal Municipio quindi arriva l’attesa parola fine alla lunga odissea del campo da calcio dello stadio comunale Colombo Gianetti che anche quest’anno ha visto l’Fbc Saronno iniziare la stagione calcistica in esilio a causa delle cattive condizioni del manto erboso. Basti dire che la prima partita in casa si è potuta giocare solo lo scorso 16 ottobre.

Problemi che ormai appartengono al passato. Musarò ha infatti spiegato: “Siamo arrivati all’optimum grazie alla collaborazione con l’assessore all’Ambiente Franco Casali“. E ha continuato: “Abbiamo ricevuto una mail di confronto positivo con Fbc Saronno“.

La prossima sfida per l’Fbc Saronno è contro il Meda domenica 6 novembre in casa alle 14,30. Delle nove giornate già giocate nel campionato di Promozione solo quella contro l’Ispra è stata giocata in casa.

