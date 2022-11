x x

SARONNO – Si terranno nella giornata di domenica 6 novembre le celebrazioni del quattro novembre, giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni d’Arma ha organizzato come tradizione un momento ufficiale.

Il ritrovo è fissato alle 10.30 al monumento “cavalieri di Vittorio Veneto” in via Primo Maggio, dove alle 10.45 si terrà l’alzabandiera e la disposizione della corona d’alloro; a seguire le autorità faranno i propri discorsi. Il corteo, poi, raggiungerà il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, dove, alle 11.30 si svolgerà la messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre.

La giornata riprende alle 16 all’auditorium Aldo Moro, dove si terrà la conferenza “Il monumento ai caduti di Libero Andreotti”, a cui presenzierà in qualità di relatore Sergio Beato, storico saronnese.

