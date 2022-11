x x

SARONNO – “Non ho scritto questo libro per parlare male delle persone o per una critica fine a sè stessa. Al contrario l’obiettivo è quello di stimolare un miglioramento“. Così Giuseppe Radice, noto poeta locale, con cui presenta il suo trentaseiesimo libro “El cadreghin” auspicandosi che possa servire ai politici come riflessione e come spunto per correggere alcuni difetti.

Giuseppe Radice ha presentato il suo libro al Patronato Acli, in vicolo S. Marta, alle 10,30 di mercoledì 2 novermbre. A moderare la mattinata Sara Giudici, direttrice de ilSaronno, mentre Carlo Legnani, storico speaker di Radiorizzonti ha prestato la sua voce a strofe e versi del più noto e amato poeta saronnese. Classe 1944 Radice ha tratteggiato la città di Saronno i suoi vizi, personaggi, virtù e scorsi in tanti volumi in prosa, poesia e vernacolo. E’ stato insignito di svariati premi tra cui la civica benemerenza la Ciocchina nel 1997.

L’opera di quest’anno “El Cadreghin” è il seguito ideale di “La cadrega”, libro del 2008 dedicato alla politica ai suoi vizi e peccati. Il libro è diviso in due sezioni: una dedicata ai difetti generali presenti nella politica odierna e una intitolata “i personaggi” incentrata sui sui tratti tipici di chi fa politica. La presentazione, ripresa da Piero da Saronno, è stata un excursus sulle 80 poesie del libro in cui con satira e capacità descrittiva si scoprono i tanti volti della politica riconoscendo qua e là proprio difetti o magari caratteristiche altrui. La mattinata è stata anche l’occasione per ricordare il passato quando la politica era vero servizio alla comunità con meno voglia di visibilità e di “fare vetrina”. Radice, su input di Giudici, ha svelato di aver già scritto il prossimo libro che sarà la conclusione di una trilogia iniziata con “Saronno che sfugge” e “Saronno e amarcord”.

Il libro è disponibili nelle principali librerie saronnesi e il ricavato verrà devoluto in beneficienza alla Conferenza Femminile San Vincenzo e alla Mensa per i disagiati degli Amici di Betania.

