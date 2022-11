x x

SARONNO – Due soprani, una mezzosoprano e un contralto sono stati ospiti degli “Amici della Lirica” dando vita ad una serata di pura bellezza e bravura al Prealpi.

Così si può riassumere il concerto in onore della cantante lirica Giuditta Pasta. Dirette al piano dal Maestro Elisa De Luigi, con la conduzione del Maestro Attardi e di un impeccabile Carlo Mazzola, hanno interpretato un programma ricco ed emozionante con i brani che hanno reso celebre la soprano saronnese in tutto il mondo. Federica Cervasio, Camilla Antonini, Vittoria Vimercati e Ana Isabel Lazo hanno incantato ed emozionato il pubblico presente, con la bravura e la passione che caratterizzano il mondo del bel canto.

