COGLIATE – L’Amministrazione comunale ha istituito delle borse di studio per i ragazzi cogliatesi. “Un’azione certamente condivisibile – fanno sapere dalla lista civica Uniti per Cogliate – che va a supportare, anche in minima parte, il percorso di studi di ragazzi meritevoli che necessitano di un sostegno economico”. “Proprio per contribuire a rafforzare il diritto allo studio dei nostri giovani, la precedente Giunta aveva sottoscritto nel 2018, prima della scadenza del mandato, una nuova convenzione con il Campo volo inserendo la previsione di un contributo da erogare sotto forma di borse di studio” ricordano gli esponenti della minoranza. Ed è proprio su questo aspetto che si concentra l’attenzione del gruppo consiliare di opposizione, che ha presentato un’interrogazione sul contributo annuale previsto dalla convenzione, grazie al quale viene finanziata una parte della spesa per questo progetto di borse di studio.

“A seguito dell’individuazione di un’area standard destinata ad attività sportive di interesse generale risalente al 2007 – ricordano i consiglieri di Uniti per Cogliate nel testo dell’interrogazione – la convenzione con il Campo volo fissa ed esplicita la fruizione pubblica dell’impianto in coerenza con l’interesse pubblico dato dalla pianificazione urbanistica. La convenzione è finalizzata pertanto alla salvaguardia dell’interesse pubblico che costituisce il presupposto della destinazione urbanistica dell’area. La precedente Amministrazione aveva fatto un grosso lavoro per rinnovare una convenzione con l’impegno da parte della società che utilizza la struttura di erogare un contributo annuale di 1.500 euro per progetti di sostegno allo studio. Però, dal 2018, con le elezioni comunali e il cambio della Giunta, questo contributo non è mai stato richiesto, in nessuna forma, di fatto non ottemperando a quanto pattuito nel testo della convenzione”. Per questo motivo la lista Uniti per Cogliate ha chiesto “se ciò comporta un’inadempienza rilevabile in qualche modo, costituendo il venire meno di una delle condizioni pattuite per salvaguardare l’interesse pubblico alla base della destinazione urbanistica concessa” e soprattutto “se e come l’Amministrazione comunale intende recuperare il contributo non richiesto relativo alle annualità precedenti, dal 2018 ad oggi”.

(foto archivio: gli attivisti di Uniti per Cogliate)

03112022