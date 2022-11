x x

SOLARO – Sono vecchi computer con uno scarso valore commerciale ma per gli studenti della scuola media Luigi Pirandello di Solaro erano essenziali per portare avanti l’attività didattica. Sono il bottino dei ladri entrati in azione nella notte tra martedì e mercoledì nel plesso in via Drizza.

I ladri hanno usato un cric per aprirsi un varco tra le inferiate della finestra della scuola media parte dell’istituto comprensivo Regina Elena. Sono riusciti a prendere i 25 computer portatili e quindi si sono dileguati. Il furto è stato scoperto la mattina dopo dal personale scolastico che ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo e avviato le indagini per risalire all’autore del furto.

Resta l’amarezza per aver privato gli studenti di strumenti di formazione per un bottino dal valore decisamente esiguo.

