SARONNO – Entrano nel vivo i festeggiamenti per i 70 anni di Avis a Saronno.

Sabato 5 novembre alle 16.30 è previsto il ritrovo nella sede di via Marconi 5 per il via al corteo che percorrerà le vie cittadine; non mancherà la deposizione corona in ricordo dei donatori defunti al monumento di piazza Avis. Alle 18 si terrà la messa in chiesa Prepositurale santi Pietro e Paolo, a conclusione della giornata di festeggiamenti.

Domenica 6 novembre inizia alle 10 con i festeggiamenti al cineteatro Prealpi, sede in cui avverrà la consegna delle benemerenze ai donatori. Venerdì 11 alle 21 si potrà assistere a “Tutta colpa del Coronavirus”, la commedia brillante in scena al cineteatro Prealpi. L’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni si può visistare il sito: www.avissaronno.it o mandare una mail a [email protected]

A chiudere l’anno caratterizzato dai festeggiamenti per il 70° anniversario di fondazione della sezione cittadina sarà la ventiduesima mostra-concorso presepi, organizzata in Villa Gianetti a cura dell’avis. La partecipazione è libera e gratuita e aperta a tutti: scuole, associazioni, bambini, ragazzi, adulti.

(foto d’archivio: la recente castagnata Avis)

