CARONNO PERTUSELLA – Il Comune di Caronno Pertusella si aggiudica un bando regionale di 150.000 euro per l’installazione di pannelli fotovolta struttura della piscina comunale. Il focus del bando era un miglioramento delle strutture, puntando tutto su sostenibilità ambientale e riduzione dei costi energetici, tema oggi centrale.

Si tratta di un primo passo inserito in un progetto più grande: l’intento è l’installazione di pannelli solari sugli edifici che circondano il municipio, quindi biblioteca comunale, la materna Collodi, la scuola media De Gasperi, la scuola primaria e la piscina. Il progetto passerà, in futuro, il vaglio del consiglio comunale, successivamente alla presentazione della “comunità energetica”.

(foto archivio)

04112022