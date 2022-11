x x

ORIGGIO – Nella giornata di domani, dalle 8.30 alle 12.30, ci sarà, in piazza Corte Fabbrica in via Repubblica, un incontro tra i cittadini e il Comitato Prospettive Area Ex-Novartis.

L’obiettivo dell’incontro sarà quello di portare l’attenzione all’amministrazione origgese, la volontà cittadina di aprire un tavolo di confronto riguardante il futuro dell’area occupata dalla Novartis.

Il Comitato Prospettive Area Ex-Novartis, è nato dopo il trasferimento degli uffici della storica azienda origgese a Milano. Il gruppo in questione è formato da una trentina di cittadini, uniti nella preoccupazione rispetto all’impatto ambientale, viabilistico e di sviluppo urbanistico dell’area nord-est del comune di Origgio, al confine con Caronno Pertusella.

Per qualsiasi informazione o per prendere parte alle attività del Comitato, è possibile scrivere una mail a [email protected], oppure chiamare il numero 328 488 7416.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn