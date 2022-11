x x

SARONNO/SARONNESE – Tanti eventi questo fine settimana: dalle opere di Keith Haring alla villa Reale di Monza, al concerto nel suggestivo santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, passando per l’intramontabile musica degli Abba; ecco alcune proposte selezionate dalla nostra redazione.

Venerdì 4 novembre

MONZA – Con 100 opere provenienti da collezioni private la mostra “Keith Haring. Radiant vision”, allestita nell’Orangerie di Villa Reale, è sicuramente l’evento più interessante della stagione. Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 19, prenotazione obbligatoria all’e-mail [email protected].

Sabato 5 novembre

BUSTO ARSIZIO – Dalle 10 alle 19,30, al polo fieristico di Malpensa fiere di via XI Settembre 16, “Mondo sposi 2022”. Dettagli al sito internet www.mondosposibustoarsizio.it.

SARONNO – Alle 16,30, nella location del santuario della Beata Vergine dei Miracoli di piazza Santuario, concerto “In Festo sancti Caroli Borromaei” sotto la direzione di Stefano Molardi. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti disponibili, dettagli al sito internet www.giuliomercati.it.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo musicale “Abbashow – The golden years” (nella foto un momento dello show). Informazioni e prenotazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

SOLARO – Alle 21, nella sala teatro della parrocchia Madonna del Carmine, la compagnia “Dietro le quinte” propone lo spettacolo “Spacca il centesimo” di Peppino De Filippo per la regia di Franco Belli. Il ricavato della serata verrà devoluto a Caritas Solaro. Informazioni all’e-mail [email protected].

COGLIATE – Alle 21, al centro culturale parrocchiale “Mons. Battista Ferraroli” di piazza Giovanni XXIII, concerto musicale con il coro interculturale “Elikya”. Informazioni dettagliate al sito internet www.parrochiacogliate.com.

RESCALDINA – Alle 21, all’auditorium comunale di via Matteotti e in occasione della 16° edizione di “Metti una sera a teatro …”, va in scena la commedia brillante “L’amore è un terrazzo allagato” della compagnia teatrale “Ciak si ride”. Info al sito www.prolocorescaldina.it.

Domenica 6 Novembre

SARONNO – Alle 18, nella sala del Legnanino della bibioteca civica in viale Santuario 2, “Rime dipinte”: performance di live painting di Francesco Pirini e Lucio Ruvidotti con sottofondo poetico di Giacomo Ranco. L’ingresso è libero.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare? Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito