SARONNO – Dal bollettino dei contagi locali degli ultimi 4 giorni emergono pochi nuovi casi positivi a Coronavirus. A Saronno sono +94, a Tradate +39, a Caronno Pertusella +40, a Origgio +14, a Varese +203. Nel Comasco +27 a Lomazzo. Nelle Groane sono +85 casi a Cesano Maderno, +50 a Limbiate, +13 a Misinto, +7 a Lazzate.

Sono oltre 830 i nuovi casi positivi nel Varesotto contati tra il 2 novembre e il 3 novembre. Nella provincia di Monza-Brianza e Comasco, alle stesse date, vengono segnalati +755 e +486.

Il bollettino di Regione Lombardia, che ora viene pubblicato settimanalmente, evidenzia leggeri aumenti dei ricoveri in terapia intensiva (+3) rispetto allo scorso 29 ottobre, mentre i ricoveri nei reparti scendono di 6 unità. Sono oltre 100 i decessi nell’ultima settimana.

Per quanto concerne i dati locali, la comparazione è con il 31 ottobre.

Saronno 14.621 (14.527)

Tradate 7.196 (7.157)

Caronno Pertusella 7.968 (7.928)

Origgio 3.519 (3.505)

Varese 30.571 (30.368)

Busto Arsizio 30.236 (30.074)

Gallarate 19.076 (19.009)

Gornate Olona 967 (961)

Nel Comasco:

Lomazzo 4.004 (3.977)

Nelle Groane e Brianza:

Cesano Maderno 15.519 (15.444)

Limbiate 13.776 (13.726)

Misinto 2.274 (2.261)

Lazzate 3.185 (3.178)

Monza 47.254 (47.014)

Desio 16.314 (16.231).

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.