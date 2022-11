x x

VARESE – Sono oltre 830 i nuovi casi positivi nel Varesotto contati tra il 2 novembre e il 3 novembre. Nella provincia di Monza-Brianza e Comasco, alle stesse date, vengono segnalati +755 e +486.

Il bollettino di Regione Lombardia, che ora viene pubblicato settimanalmente, evidenzia leggeri aumenti dei ricoveri in terapia intensiva (+3) rispetto allo scorso 29 ottobre, mentre i ricoveri nei reparti scendono di 6 unità. Sono oltre 100 i decessi nell’ultima settimana.

Di seguito l’incremento dei casi positivi per provincia tra la giornata di ieri, giovedì 3 novembre, con quella precedente (mercoledì 2 novembre):

Milano: 2.539 di cui 929 a Milano città;

Bergamo: 553;

Brescia: 855;

Como: 486;

Cremona: 340;

Lecco: 263;

Lodi: 209;

Mantova: 403;

Monza e Brianza: 755;

Pavia: 460;

Sondrio: 95;

Varese: 833

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.